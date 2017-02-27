為何濕冷強烈冷氣團比寒流冷？吳德榮揭密

今日09:30天氣觀測。(圖/中央氣象局)

「強烈大陸冷氣團」是溫度小於或等於攝氏12度，「寒流」則為更低的攝氏10度，為什麼強烈大陸冷氣團有時感覺比寒流還冷？氣象專家吳德榮指出，這是因為濕冷空氣接觸體表，人體必須消耗更多熱能對抗低溫，所以就算氣溫12度，濕答答的天氣卻讓人體感像10度的寒流。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，為何濕冷的強烈冷氣團比寒流冷？重要原因是「濕冷」的物理特性，因為附著在體表的濕冷空氣，身體必須消耗更多的熱能來加熱它，所以「濕冷強烈冷氣團」在體感上是會比「寒流」還要冷。

吳德榮並指出，今天台北市的最低溫大約14度左右，中部以北空曠地區則在12、13度徘徊，仍是比較陰冷的天氣。水氣雖然略減，北部、東半部偶爾會有局部短暫雨，中南部則是多雲時晴。

明天冷空氣可望減弱，氣溫小幅回升，但北台灣仍感陰涼微冷；週三（3月1日）水氣減少，天氣好轉、氣溫回升。週三晚上「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降。週五（3日）清晨空曠地區可能降至10度左右，雖然也可能符合「強烈大陸冷氣團」定義，但體感上會差很多，不會像這波這麼冷。

(中時電子報)