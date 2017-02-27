凱西艾佛列克走紅地毯 落腮鬍搶眼
被好萊塢媒體看好有機會拿下今年奧斯卡影帝的凱西艾佛列克（Casey Affleck），今天穿著中規中矩的黑色西服走紅地毯，一臉落腮鬍則是他最搶眼的「配件」。
41歲的凱西艾佛列克以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）入圍第89屆奧斯卡最佳男主角。獲得提名的其他男星還有「樂來越愛你」（La La Land）雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、「藩籬」（Fences）丹佐華盛頓（Denzel Washington）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）安德魯加菲（Andrew Garfield）以及「神奇隊長」（Captain Fantastic）維果莫天森（Viggo Mortensen）。
凱西艾佛列克今天傍晚以黑色西服配黑色領結的造型走紅地毯。相對於其他戴著昂貴首飾的女星，一臉奔放不羈的落腮鬍，成了凱西艾佛列克最搶眼的「配件」。
這位男星接受訪問時說，接拍「海邊的曼徹斯特」這部影片，對他個人來說是毫無疑問的選擇，因為劇本出自極棒的作家之手，加上導演的功力很強，「我從一開始就決定一定要拍這部戲。」
至於如何掌握劇中人物內心世界，他則表示，「這種類型是最容易詮釋的角色，因為可以透過演出讓自己的情緒得以發洩。」
與凱西艾佛列克一同角逐奧斯卡最佳男主角的雷恩葛斯林，今天也有志一同的選擇了黑色西服配黑色領結。
雷恩葛斯林在紅地毯上接受訪問時說，完全不曾料想到「樂來越愛你」會受到如此廣大的歡迎與好評，「我真的很驚訝。」1060227
(中央社)
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