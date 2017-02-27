比爾派斯頓逝世 龍捲風影迷這樣緬懷他

曾在「鐵達尼號」、「龍捲風」等好萊塢電影演出的比爾派斯頓辭世，將近200名暴風「追風者」今天以GPS座標在龍捲風走廊地圖中心拼出他的姓名縮寫，緬懷他的傑出貢獻。

法新社報導，比爾派斯頓（Bill Paxton）家人聲明說，比爾派斯頓因手術併發症辭世，享壽61歲。

紐約「每日新聞」（New York Daily News）與美聯社報導，比爾派斯頓領銜主演的災難電影「龍捲風」（Tornado）啟發了老老少少的追風者，討論暴風的平台Spotter Network在龍捲風走廊（Tornado Alley）地圖上拼出「BP」紀念他。

Spotter Network主席魏特（John Wetter）說，追風者與暴風觀察者先前曾4、5度在這平台拼出其他追風者的姓名縮寫，但從沒有這樣紀念過非追風者。

魏特接受美聯社電訪時表示，：「如果沒有數千位的話，現在可能也有數百位氣象學家，包括我自己，都曾受到電影『龍捲風』與比爾詮釋的角色所影響」、「『龍捲風』算是氣象學家第一次在大眾媒體變酷的時刻，哪怕只有一陣子。」

曾經與比爾派斯頓在「龍捲風」合作演出的海倫杭特（Helen Hunt）在推特緬懷他：「他讓這部電影出色--他用心在演戲，多麼有才華的男人，我的心與他的家人同在。」

金獎影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）也推文說：「比爾派斯頓完全是位了不起的男人，很了不起的男人。」

其他影迷也紛紛在推特上哀悼：「比爾，謝謝你帶來的回憶，我們會想念你的。」

也有網友寫道：「真的是很難過的一天，他太快離開這世界了。」（譯者：中央社周莉芳）1060227

(中央社)