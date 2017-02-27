南部氣候變化大 嚴防稻熱病蠢動
台南區農業改良場發現去年12月種植的水稻已有部分出現稻熱病病斑，最近南部氣候不穩、溫差變化大，也使水稻罹病機會增加，籲請農民及時進行防治措施。
台南農改場指出，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌；發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型。病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗則造成榖粒不充實。
台南農改場指出，稻熱病於相對溼度高時容易發病；溫度高低變化劇烈時，水稻的抵抗力降低，使病害更加嚴重。
台南農改場指出，稻熱病在一期作較容易發生。一般而言，水稻插秧後35至50天最容易遭受感染，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，一旦發現病勢進展，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。1060227
(中央社)
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