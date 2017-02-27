台中傳一氧化碳中毒 3人送醫

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台中市昨天傳出一氧化碳中毒事件，有民眾在晚上輪流回房洗澡、休息，在客廳看電視的阿嬤聽見房內有人求救，發現3人癱軟在床上，立刻通報消防局求救。

台中市消防局表示，26日晚間11時接獲報案，立刻出動各式救災救護車輛，前往救援。消防人員現場發現，9歲女童意識不清，40歲爸爸、38歲媽媽兩人意識清楚，救護人員緊急將3人分別送往林欣醫院、中山醫學大學附設醫院救治。

消防局調查，當時巫姓人家三代同堂6人，當時有人在洗澡。

消防人員勘查現場表示，13層樓建築物，裝熱水器的陽台還有加裝窗戶，到場時陽台窗戶半開，確切的肇事原因有待調查。1060227

(中央社)