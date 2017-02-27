68級分進頂大 軍校、拿歐美學歷是另類選擇

讀軍校是高中畢業生的另一選擇。（林志成攝）

現在高三生正持著學測成績準備參加大學甄選入學，升學輔導專家胡天爵表示，大學72％招生名額放在繁星推薦、個人申請，學測68級分以上，進台、成、清、交、政等名校機會大。此外，軍事院校畢業後從軍起薪4.2萬元，或是到新加坡拿歐美大學學歷，都是另外選擇。

胡天爵表示，今年大學個人申請名額5.59萬人（占55.79％）、繁星推薦1.76萬人（占17.54％），考生應盡量在這兩個管道就錄取，可省不少事。

胡天爵指出，今年台成清交政及各大學醫學系約要招6000人，學測68級分以上的5667人可進這些名校；至於40級分以下者，在申請入學競爭力較弱，或可參加7月指考，有很大機會考上比自己預期好的校系。

不想進一般大學，則可考慮軍事院校。軍事院校今年招收「正期班」軍費生1636人、自費生212人。軍費生畢業後一定要在軍方工作，起薪4萬多元；自費生則像讀一般大學，畢業後可走自己的路。

國防大學政戰學院應用藝術系影劇組4年級的張元名就是自費生，每學期要繳學費約3萬元、且每月沒有1.5萬元零用金，但她仍然讀得很高興。她表示：「畢業後選擇比別人多，可以從軍或立即進入社會工作，但我會跟軍方簽10年合約，繼續當軍人，讓自己有穩定的工作。」

未來想到國外發展，則可考慮到新加坡拿歐美大學學歷。新加坡管理發展學院（MDIS）負責英國桑德蘭大學、班戈大學、諾桑比亞大學、諾丁漢特倫特大學及美國俄克拉荷馬城市大學在新加坡分校的業務，他們提供全英語課程，每年學費約新台幣30萬元，學生畢業後，拿的是這些歐美大學的學位。

新加坡管理發展學院表示，到美國讀大學，1年學費大約要新台幣90萬元，但到新加坡讀歐美大學的分校，卻只要30萬元，便宜很多，而且是全英語教學，非常有利於未來想在歐美等地發展的學生就讀。

(中時)