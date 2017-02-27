萊恩葛斯林帥爭帝 鷹眼紅毯踢美國隊長一腳

「鷹眼」傑瑞米雷納作勢踢「美國隊長」克里斯艾文。（圖／美聯社）

好萊塢影壇盛事第89屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間27日上午登場，紅毯上眾星爭豔，影后大熱門艾瑪史東身穿金色禮服登場，搭配復古妝髮，舉手投足散發女人味，同樣角逐影后的好萊塢戲精「梅姨」梅莉史翠普以一席寶藍色禮服現身，散發優雅氣息，女星備受矚目外，好萊塢帥哥萊恩葛斯林也不惶多讓，身穿黑色西裝帥氣出席。

角逐奧斯卡影帝的萊恩葛斯林、安德魯加菲爾德與凱西艾佛列克都選擇黑色西裝。（圖／美聯社）

萊恩葛斯林以《樂來越愛你》角逐奧斯卡影帝，而以《鋼鐵英雄》首入圍最佳男主角獎的安德魯加菲爾德，同樣也選擇黑色西裝，安德魯加菲爾德現身還大拋媚眼，大展燦爛笑容。「鷹眼」傑瑞米雷納也身穿黑色西裝現身，而擔任頒獎人的「美國隊長」克里斯艾文則身穿藍色西裝，亮麗顏色使他在眾男星中相當突出。

「鷹眼」和「美國隊長」這對好友在紅毯上見面就玩得開心，傑瑞米雷納還作勢踢克里斯艾文一腳，也讓外界看到兩超級英雄私底下的俏皮模樣。

(中時電子報)