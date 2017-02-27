Nokia 3310回來了 連貪食蛇都有

我要評比

曾經引領風騷的芬蘭手機品牌Nokia今天推出3款內建Android系統智慧型手機，並宣布停產超過10年的經典手機3310重返市場。

法新社報導，新款與耐用紮實聞名的舊款最大的不同是，新Nokia 3310可以用來上網。

不過，英國廣播公司（BBC）報導，新3310上網功能相當有限，因為只能透過2.5G連線，速度比3G或4G低很多，且內建的是S30+系統，雖然可透過瀏覽器上網，但在App應用上遠不及Android或iOS系統。

但新3310訂價僅49英鎊，約合新台幣1927元。

芬蘭新創公司HMD Global董事長努梅拉（Arto Nummela）表示，新版3310將內建當年大受歡迎的手機遊戲「貪食蛇」與獨樹一幟的手機鈴聲。

在世界最大的行動電話展「全球行動通訊大會」（MWC）正式開跑前夕，他在介紹時說：「新款3310通話時間高達22小時，甚至比舊款還要多10分鐘。」

2000年上市的舊款3310當年在全球銷售將近1.2億支，雖然在2005年停產，仍是世界上賣得最好的手機機型之一。

分析師認為，HMD Global讓這款當年大受歡迎的手機復活，是重新打響Nokia品牌相當聰明的方法。

這次除了新款3310，HMD一共推出3款智慧型手機，分別是Nokia 3、Nokia 5與Nokia 6，各有不同訂價，其中Nokia 6已經在中國大陸上市，將進一步擴展至全球市場。（譯者：中央社許湘欣）1060227

(中央社)