政治立場不同 林穎孟：我爸說我是怪咖

被時代力量立委林昶佐稱為「法案組組頭」的林穎孟，3月起將接任時代力量發言人，但因政治立場和家人有點不同，爸媽因年紀較保守一點，「有時候我爸就會說我是怪咖」。

時代力量21日舉行中央黨部喬遷茶會，公布李兆立、吳崢以及林穎孟等3位發言人。

擁有台灣大學社會學碩士學歷的林穎孟，因為自己是個愛玩電動的人，曾在遊戲公司從事App開發工作，當時沒有想到政治領域工作，直到三一八學運時認識吳崢，加上時代力量又選上立委，以往只在外圍當社運組織志工，既然有新勢力在立法院，想要參與、做更多事，就加入國會。

她說，去年12月同性婚姻議題吵得沸沸揚揚，外界還搞不清楚立法院的狀況，因時代力量支持同婚，她在辦公室也負責這一塊，林昶佐就問她要不要透過臉書直播，來跟大家聊聊，沒想到反應還不錯，現在變成每週四固定直播。

林穎孟直播主題相當多元，自己有興趣的性別、人權議題都曾聊過，她說，當然會希望自己想傳達的訊息越多人看到越好，因此都會想些讓人想點進去看的題目，過去聊過月亮杯與棉條的差異，也談過性教育等，但內容其實都很正經，與政策相關。

記者詢問，是否擔心會被拿來與民主進步黨發言人吳沛憶做比較？林穎孟說，被做比較都是必然的，畢竟女性從政的人較少，年輕女性又更少，這段期間看起來差不多的年輕世代剛好都在檯面上，只要不是惡性競爭就好。

她也說，自己和家人的政治立場確實不太一樣，「有時候我爸說我是怪咖，為什麼會這樣想，這麼偏激」，例如她曾跟爸爸談轉型正義這件事，爸爸覺得她很偏激，會覺得事情都過了，國民黨也泡沫化，怎麼還在講這件事，但她認為「就算泡沫化該做的事還是要做」。

接下發言人一職，林穎孟坦言還滿緊張，但黨叫她做事，自己通常不太會拒絕，「就當作一種肯定」，就連父母也是看到報紙才知道；是否投入2018選戰？她說，現在就是做好分內工作，「黨要怎麼安排，就黨去安排，沒有預設什麼事情」，就看是什麼情形再決定。1060227

(中央社)