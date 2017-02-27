傳有斑不易長痘 醫師：不正確

許多人聽過坊間流傳「臉上長斑的人就不易長青春痘」的說法，但皮膚科醫師指出，這種傳言並不正確，因為斑和青春痘的成因、好發年齡都不同，不宜混為一談。

奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，「斑」依不同的色素深淺、形態與分佈又分為很多種。常見的像曬斑、肝斑、及俗稱的老人斑等，大部分會與日曬的累積及皮膚老化有關，因此多以輕熟女（男）到中老年年齡層為主，皮膚白皙、在戶外工作或喜愛戶外活動的人是好發對象。

鄭百珊指出，專業醫師會依不同的斑給予不同的治療。另外，防曬的觀念也非常重要，如果沒有做好防曬，再如何積極治療都是徒勞無功的。

她說，青春痘主要有四大致病機轉；包括毛囊開口角化異常、皮脂腺過度分泌皮脂、痤瘡桿菌過度滋生及皮膚產生發炎反應。青少年為好發年齡，大部分的人在年紀增長後會逐漸改善。

鄭百珊表示，青春痘的嚴重程度與個人膚質有關，治療方面可以單純使用外用藥膏或合併口服藥物使用。有些人會以個人經驗或網路資訊而恣意處理，如果沒有盡早接受治療，嚴重的青春痘往往會在臉上留下惱人的痘疤與色素沉澱。早期接受專業的治療，才能讓青春不留疤。1060227

(中央社)