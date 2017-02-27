深圳黑心鋁饅頭 中毒恐記憶衰退

中國大陸廣東省深圳市一間餐廳為了使饅頭變得鬆軟，竟在麵粉中加入含「鋁」的添加劑。當局經檢驗後發現，每公斤饅頭含鋁成份高達339毫克。目前，涉事的廚師已經辭職。

據了解，長期攝入鋁超標的食品，會導致食慾降低、貧血，嚴重者更會神經中毒使人運動失調，記憶力衰退。

星島日報報導，深圳市食品藥品監管局日前抽驗63間餐店、152批次各類食品中，有2批次樣品不合格。其中，位於鹽田區深沙路的「好山水海城酒樓」的散裝即食蒸饅頭，鋁殘留量超標。

根據大陸法規規定，饅頭、包子等小麥粉製品不得添加含鋁成分添加劑。經檢驗後發現，涉事餐廳每公斤饅頭鋁含量竟高達339毫克。深圳當局已勒令相關產品不得流入市場。

報導表示，含鋁食品添加劑常在油條、烘焙食品等食品的生產中作為膨鬆劑使用。

然而，鋁有一定的慢性毒性，長期攝入鋁超標的食品，在體內可造成鋁的累積，輕者會使食欲減退，引起貧血，重者會表現為神經毒性，使人運動失調，記憶力衰退等。

至於另一個不合格的批次，則為寶安區「新安家廚湘菜館」的散裝即食蒸饅頭所含的「甜蜜素」超標。

報導指出，「甜蜜素」與「糖精」類似，是一種常用的無營養甜味劑，甜度是蔗糖的30至40倍，攝入過量的「甜蜜素」會危害人體的肝臟和神經系統。1060227

(中央社)