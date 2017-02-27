2PM成員摔落舞台骨折 傷勢仍待觀察
南韓造星經紀公司JYP娛樂消息人士今天表示，旗下男團2PM成員Jun.K在演唱會過程中不慎從高3公尺的舞台上摔落，導致胳膊肘和手指骨折。
南韓「亞洲經濟」引述JYP娛樂消息人士補充說，意外發生後立即中斷演唱會，隨後緊急將Jun.K送往附近醫院治療。
根據醫院檢查結果，Jun.K右側胳膊肘和右手無名指骨折，已經接受治療，傷勢還需要繼續觀察。
JYP娛樂表示道歉稱，「沒能對藝人的安全完全負責，向觀眾、粉絲們和藝人本人真心道歉。」
對於Jun.K骨折受傷一事，粉絲們紛紛表示，「希望趕快好起來」、「在演唱會中應注意安全」、「我們會陪在你身邊」等。1060227
(中央社)
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