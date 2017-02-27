國會助理愛評時事 從投書平面轉戰社群

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲表示，在網路上評論時事，是興趣也是訓練，他過去經常投書各大報的民意論壇，現在則已將重心轉到臉書。

擔任國會助理逾14年的黃子哲，時常透過臉書發表時事看法，他接受訪問時表示，「政治念了近10年，又當了14年的國會助理」，因為所學及工作所需，對時事或公共議題已經「像雷達一樣敏感」，而且他會強迫自己必須有想法，並轉化成文字，是興趣也當作是一種訓練。

他說，過去各大報的民意論壇是平面言論市場最大的平台，他經常投稿，一年約有20、30篇。社群網路盛行後，其便利性、擴散性、時效性等都更具優勢，配合趨勢與潮流，便將重心轉到臉書上，繼續耕耘評論，但也學會用網路語言、幽默或諷刺的文風發展，並漸漸往「自媒體」的方向來努力。分享、回饋以及影響力，是很強的動力。

至於如何看待少數不理性的網友？黃子哲說，每次發臉書，一定會有支持的聲音，「也會有人表達不爽甚至是幹譙的留言」。但網路生態就是如此，必須學會適應或當作一種修練，保持謝謝指教的心態，吃苦當作吃補，況且評人者人恆評之。但他儘量有留必回，維持臉書應有的禮儀。

黃子哲過去也曾投入民意代表選舉，2014年時曾參選台北市議員。他說，上次落選後，低落了一段時間，但在經過調適及地方鄉親長輩好友的鼓勵下，已決定繼續努力爭取服務的機會。

他年前也去選區的市場、公園等地方去發面紙包並向民眾拜年，感謝很多人依然給予很多的溫暖，他不會放棄，也會更努力。1060227

(中央社)