圭賢台灣演唱 酒店遇火災 貼文報平安
南韓Super Junior成員圭賢於25日晚在台灣舉辦個人演唱會。當天凌晨，圭賢下榻的酒店發生火災。圭賢透過社群網站報平安。
南韓「亞洲經濟」今天指出，對於圭賢下榻的酒店發生火災，部分網友表示抗議和不滿，並認為是圭賢的經紀人及工作人員失職沒有照顧好藝人，甚至號召其他網友給SM娛樂寫投訴信。
據報導，SM娛樂26日表示，25日凌晨圭賢下榻的台北一家酒店發生火災，所幸歌手和職員均為無大礙。
對於網友們的指責，圭賢於26日在SNS上解釋道，「台灣火災一事似乎存在著誤會。事發當時，我和經紀人及公司職員在房間裡商討演唱會的相關事宜，錯過了避難的最佳時機。聽說火勢已經控制，擔心從樓梯下去會吸到濃煙，因此我就決定留在房裡。」
同時，圭賢說道，「除了我和留在我房間的人員，其他工作人員都按照飯店的指示到樓下避難3個多小時。因為覺得沒有什麼大問題，就和其他人留下來繼續工作。若一定要說是誰的錯，那應該是我的錯。不希望在美好的公演後留下爭議。」
圭賢已於26日下午3時30分左右返回首爾。1060227
(中央社)
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