奧斯卡開獎！《月光下的藍色男孩》搶頭香拿下最佳男配
第89屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今早９點半舉行，首先頒發的獎項是最佳男配角，由《月光下的藍色男孩》非裔美國男演員馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）獲得，已在奬季獲得多座男配角獎的他，也是奧斯卡同獎項的呼聲最高者。上台後感謝身邊支持他的親友和該片劇組、導演，更感恩身邊一直有許多導師引領著他：「我想要感謝我眾多老師們，大家一致告訴我：『這不是關於你，都是關於這個角色。』」
43歲的馬赫夏拉阿里走紅毯時也特別提到，「這部電影最重要的是希望可以點亮許多人的旅程。」而老婆在４天前才剛生下女兒，他也表示：「擁有一個女孩讓我有更多責任感。」上台後不忘感謝剛經歷生產的老婆：「謝謝老婆像軍人一樣經歷這段旅程。」
(中時)
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