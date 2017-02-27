奧斯卡道具倒塌 主持人預演躲過一劫
奧斯卡頒獎典禮上的舞台道具，今天上午驚傳倒塌，所幸經過數小時修復，傍晚時分已經搶修完工，不至於影響典禮正常開幕，主持人吉米金摩事發當時並不在舞台上。
娛樂網站TMZ報導，奧斯卡頒獎典禮舉行地點杜比劇院的舞台，美西時間26日上午11時30分左右正在預演時，一棟摩天大樓造型的道具突然翻覆倒塌，當時台上的一架攝影機也被砸中，所幸沒有任何人員受傷。
現場目擊者指出，道具倒塌時發生「可怕的巨響」，舞台上的布幕也被扯壞。
報導說，今年奧斯卡頒獎典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）事發當時並不在舞台上，而是在台下排練。
奧斯卡主辦單位美國影藝學院在今天下午4時40分左右表示，損壞的舞台道具已經搶修完畢，今晚頒獎典禮將不會受到影響。1060227
(中央社)
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