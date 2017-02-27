群星奧斯卡紅毯秀胸器 小鳳凰女辣曬東西半球

「小鳳凰女」艾瑪羅勃茲(圖中)曬雪白雙乳，蜜雪兒威廉斯(圖右)。深V開到肚臍。(圖／美聯社)

第89屆奧斯卡頒獎典禮紅毯在台灣時間8點登場，現場眾星雲集，不少女星穿上一身辣裝，搶盡媒體版面，其中「小鳳凰女」艾瑪羅勃茲僅用兩片衣服遮住雙乳，吸睛指數破表。

此次紅毯上，不少女星都穿上深V禮服，辣曬東西半球，以《海邊的曼徹斯特》入圍最佳女配角的蜜雪兒威廉斯，頂著一頭金髮，「深V開到肚臍」，完全不像示一個小孩的媽，兒以往總是紅毯第一女戰神的莎莉賽隆，這回一身金屬開高衩禮服，霸氣現身。

(中時電子報)