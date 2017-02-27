MLB》「打球沒壓力」美17歲新星飆7K扛滿貫炮

葛林高中聯賽首次登場展現強投豪打身手，再度讓球探驚艷。(截自推特)

以強投豪打的身手，瞬間吸引不少球探目光的美國17歲天才高中生葛林(Hunter Greene)，美媒27日報導，他在高中聯賽首場出賽，再次展現過人身手，不僅在5局投球中飆出7次三振，更於2下進攻時扛出左外野的滿貫炮。

伴隨著球場響起歌手阿肯的「Soul Survivor」，穿著聖母高中5號球衣的少年「二刀流」葛林走上投手丘，繳出5局、3安打、失2分、7次三振的好投，球速飆到97英里(約156公里)；接著他又拎著棒子，四次打擊貢獻2安，其中還包括一發滿貫彈。強投豪打的身手，讓現場球探不禁驚呼，「喔耶！」

葛林2局時擊出中左外野方向滿貫炮。(截自youtube)

「打棒球對我來說，沒甚麼壓力」聽來有些狂妄，不過對於球賽，葛林絲毫不敢鬆懈，「球賽能讓你頃刻間搖身成超級英雄，卻也可能淪為最差勁的傢伙。」賽後他透過電子郵件表示，現在他所在意的，是找到最好的努力方向，並努力拿出最佳表現，幫助球隊贏得每一場球。

用歌手阿肯的「Soul Survivor」和The Game的「How We Do」做為出場樂，如今葛林的目標，除了助球隊勝利，更得保持健康。此外，報導透露他還有另個心願，就是想試著跟全世界證明，他是2017年選秀會的最佳新秀，以他現在於《MLBPipeline》選秀排行榜高居第1來看，只要延續表現，達成目標指日可待。

(中時電子報)