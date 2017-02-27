助人不用理由 她陪視障生打鼓讓心旅行

跨入不惑之年的李玉文（左），到宜蘭教養院擔任志工，陪弱勢的孩子玩音樂、跳舞。「在幫助人時，其實也幫助自己」，不需要崇高理由，「哪裡需要幫忙，我們就應該去」。（伊甸基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年2月27日

跨入不惑之年的李玉文，到宜蘭教養院擔任志工，陪弱勢的孩子玩音樂、跳舞。「在幫助人時，其實也幫助自己」，不需要崇高理由，「哪裡需要幫忙，我們就應該去」。

伊甸基金會近年來招募「心旅行」志工，有感台灣有許多偏鄉地區因資源不足，弱勢民眾得到關注較少，照顧能量和人力都需要補充。「心旅行」鼓勵有心服務的民眾，到偏鄉「一邊遊覽台灣一邊服務」。

原先從事金融業的李玉文，個性開朗、喜歡和人親近，也有熱愛服務的心。去年剛結束長達1年的環遊世界旅行，還沒找到下一份工作，恰好看到伊甸心旅行的招募計畫，就決定「我再繼續旅行一下好了」。

李玉文從小學音樂，很會打鼓，也玩過樂團，她選擇到宜蘭教養院服務，主要任務是陪教養院中行動不便、視障或弱智的住民做音樂律動治療，帶他們唱唱跳跳，也會陪其中一名視障生「昌吉」打鼓。

「昌吉雖然看不到，但耳朵非常靈敏，也非常聰明，學東西很快」，李玉文說，昌吉很久以前曾經學過打鼓，但在教養院期間缺乏老師指導，社工雖然會陪他打鼓，但只能幫他按音樂、調整鼓架，幫助有限，也導致昌吉每次演奏常錯在同一個地方。

李玉文和昌吉相遇後，幫他的鼓定位，一起聽音樂、找出節拍，兩人互相討論。「我和昌吉的程度差不多，我之所以可以教他，只是因為我看的見東西」，昌吉的程度很好，兩人不是師徒，而是一起玩音樂的伙伴。

「我想要和昌吉一起打鼓的時間、沉浸在當中的樂趣，可能比昌吉還要多」，李玉文說，這些都是教養院裡的「小天使」帶給她的收穫。

到宜蘭教養院服務，是李玉文人生中第一趟「心旅行」。為期5天的志工服務，白天陪住民、中餐和住民一起搭伙，想喝咖啡時就跟院裡很會煮咖啡的院民購買。

晚上完全是自由時間，李玉文騎著借來的腳踏車，到車程半小時的宜蘭夜市晚餐。每天來回1小時單車行，既是犒賞五臟廟，也是趁機飽覽宜蘭的風情。

李玉文說，她認知的「心旅行」，就是需要休息一下、給自己放空的時間，透過服務的勞動，得到慰藉、成就感，讓心更開闊。在宜蘭教養院服務後，會感覺到非常的知足，人生沒什麼可以要求，「其實現在身上擁有的一切，就是最好的」。

「助人得到的安定力量，不是因為看到他們很慘，有對比才顯得自己幸福」，李玉文說，社會上所謂的正常人，也可能因為不好的心態、追求名利、自私，「其實並不正常」，良善的心已經丟失了。

李玉文說，那些外表有殘疾、心智可能沒這麼成熟的住民，「心靈卻最純真，眼神裡透露出真善美」，那會映照出去服務者心的匱乏，有機會產生好的能量，「透過服務他們，得到心靈的回饋」。

她表示，每個人做公益都有想法和理由，有些人是覺得沒有福氣，想要做善事添福報；有些人是為了彌補；有些人單純是因為有時間，「就算只是無聊、當成去運動都好」，因為社會上有許多弱勢的人就是需要人手的幫忙。

李玉文在教養院遇到一個因為生病、全身會一直動，只能被綁在輪椅上餵食的孩子。她一開始很受衝擊，覺得心疼；但她也清楚，當志工服務要有「平常心」，不能有先入為主的觀念，有時候一個心軟的動作，也會給其他照顧者帶來不便。

「如果抱著太多感覺服務，自己也會痛苦，也可能會生氣」，李玉文說，餵住民們吃飯時，有時候他們不會好好坐著吃，會推、會擋，弄得亂七八糟，志工如果太計較，就會有挫折感，甚至失去耐性，「但這本來就是會遇到的事情，就當作在照顧自己失能的家人」。

李玉文離開教養院時，昌吉雖然不捨，卻強忍著沒有表現出來。「就感覺他變的很彆扭，連再見都不說」，李玉文說，她儘管很惦記昌吉練鼓的狀況，但抱著專業的「疏離」，她沒再回去教養院看昌吉，但會上教養院的網站、偶爾留言關心。

「就是去幫助人而已，沒什麼崇高的理由和目標」，李玉文說，「反過來往往是他們幫助到我，讓我成長，謝謝他們讓我有機會來服務」。1060227

(中央社)