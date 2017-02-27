陸霧霾再起 北京28日將達重度空汙

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大陸環保部門預測，北京、天津、河北等地區26日開始的空氣汙染，今天起將擴大到10多個城市。此外，北京上午開始空氣擴散條件轉差，空氣品質為輕度空汙，但明天起將轉至中到重度。

中新網報導，根據大陸官方預報，從26日開始到28日，中國大陸北方大部分地區空氣擴散條件逐步轉差，華北中南部、東北局地、西北局部地區空氣品質可能出現重度汙染。

報導提到，北京、天津、河北等地從26日開始的新一輪重汙染過程將在今天進入最嚴重階段。

根據大陸環保部預報，這輪空氣汙染影響的範圍27日將擴大至北京，天津，河北石家莊、廊坊、保定、邢台、衡水、邯鄲、唐山，山西臨汾，山東德州、聊城，河南安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽等10餘城市。

另據大陸中央氣象台預報，26日深夜至28日清晨，華中南部、黃淮西部、江淮、江南北部等地空氣汙染氣象條件為3級至4級，華北中南部部分地區可達5級，有輕至中度、局地重度汙染天氣。

根據公開資料顯示，大陸空氣汙染氣象條件共分6級，4級（含4級）以上便不利空氣汙染物稀釋、擴散。

此外，根據中國大陸現行的空氣品質標準，細懸浮微粒（PM2.5）濃度大於每立方公尺150微克時，空氣品質指數（AQI）的「換算值」超過200，為「重汙染」狀態。1060227

(中央社)