父母返鄉遇川震 陸9歲女童街頭賣菜
中國大陸廣東省東莞市一名9歲女童剛出生時，父母為返回四川便將她寄養在鄰居老婦人家中，不料竟遇上汶川大地震，從此失聯。如今小女童與老太太靠賣菜維生，並盼望能找到父母。
綜合中新網、南方網等陸媒報導，這名女童叫毛毛，她2008年出生後沒多久，父母親因故必須返回故鄉四川省阿壩州汶川縣，便將她寄託給同個工地工作的黃老太太照顧。
毛毛的父親回到四川後數日打電話跟黃老太太聯繫，表示大約1周左右便能回到廣東，卻在通話過程中遭人搶走手機。而在通話後兩天，便發生了汶川大地震，老太太與毛毛的父母親從此失聯。
報導提到，這9年來家境清寒的黃奶奶靠著賣菜與善心人士的接濟撫養毛毛，而毛毛也在4歲開始便幫著奶奶賣菜。
黃老太太說，過去與毛毛的父母在工地共事時，只知道大家叫他們夫妻倆「阿牛」、「阿娟」並不曉得真實姓名，因此尋人更加困難。
但她說「毛毛是阿牛他們寄養在我這裡的，相信他們有一天會來領孩子。」
這起新聞曝光後在中國大陸引起討論；汶川縣官方也組織工作組為毛毛尋找父母，廣東、四川等地媒體也發起協尋活動。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。