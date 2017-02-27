父母返鄉遇川震 陸9歲女童街頭賣菜

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中國大陸廣東省東莞市一名9歲女童剛出生時，父母為返回四川便將她寄養在鄰居老婦人家中，不料竟遇上汶川大地震，從此失聯。如今小女童與老太太靠賣菜維生，並盼望能找到父母。

綜合中新網、南方網等陸媒報導，這名女童叫毛毛，她2008年出生後沒多久，父母親因故必須返回故鄉四川省阿壩州汶川縣，便將她寄託給同個工地工作的黃老太太照顧。

毛毛的父親回到四川後數日打電話跟黃老太太聯繫，表示大約1周左右便能回到廣東，卻在通話過程中遭人搶走手機。而在通話後兩天，便發生了汶川大地震，老太太與毛毛的父母親從此失聯。

報導提到，這9年來家境清寒的黃奶奶靠著賣菜與善心人士的接濟撫養毛毛，而毛毛也在4歲開始便幫著奶奶賣菜。

黃老太太說，過去與毛毛的父母在工地共事時，只知道大家叫他們夫妻倆「阿牛」、「阿娟」並不曉得真實姓名，因此尋人更加困難。

但她說「毛毛是阿牛他們寄養在我這裡的，相信他們有一天會來領孩子。」

這起新聞曝光後在中國大陸引起討論；汶川縣官方也組織工作組為毛毛尋找父母，廣東、四川等地媒體也發起協尋活動。1060227

(中央社)