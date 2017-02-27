奧斯卡最佳男配角 馬赫夏拉阿里謝導師

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天登場，在「月光下的藍色男孩」（Moonlight）飾演非裔貧窮男孩的毒販精神導師的馬赫夏拉阿里，憑藉精湛演技奪得最佳男配角獎殊榮。

路透社報導，馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）獲獎時感謝他的導師：「他們不斷告訴我一件事...這一切不是關於你」、「這不是關於你，而是關於這些角色，你得為這些故事與角色付出心力。」

這是43歲的馬赫夏拉阿里首度贏得小金人。早在奧斯卡頒獎典禮前，他就是奪獎大熱門。（譯者：中央社周莉芳）1060227

(中央社)