紐約僑界舉辦音樂會 紀念二二八

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二二八事件70週年，大紐約台灣同鄉會與台灣會館26日（當地時間）舉行音樂會，200多位鄉親出席。中央社記者黃兆平紐約攝 106年2月27日

二二八事件70週年，大紐約台灣同鄉會與台灣會館今天舉行音樂會，反思這段歷史。台灣會館理事長方秀蓉期盼政府除了道歉、認錯及賠償外，要繼續追查真相。

音樂會在法拉盛台灣會館舉行，大紐約地區200多位鄉親出席，共同反思、緬懷那段台灣傷痛歷史。

駐紐約台北經文處長徐儷文致詞時強調，二二八事件造成台灣創傷，過去70年來，從政治禁忌，到現今公開討論、檔案公開、調查研究、舉辦受難者紀念日等，反映台灣社會勇敢面對二二八，是民主政治發展重要歷程，也顯見台灣成熟的民主政治。

主辦單位同時邀請對二二八事件有研究的西北大學班達（Jonathan Benda）博士，從不同角度提出他對二二八事件的看法。

台灣會館合唱團今天演唱包括「愛與希望」、「台灣是寶島」等多首歌曲，還有舞蹈表演，另外台灣旅美音樂工作者3人鋼琴演奏蕭泰然的「1947序曲」等。紀念活動還包括24日在法拉盛僑教中心播映電影「天馬茶房」；25日在台灣會館分別播映「超級大國民」及「悲情城市」等影片。1060227

(中央社)