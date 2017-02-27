南市雲林同鄉會 為捐血中心募集1萬多袋血

南市雲林同鄉會最近幾年來，已募集到1萬多袋的血。（黃文博攝）

每年冬季都要鬧血荒，所幸台南市許多民間團體、獅子會都投入幫忙募血的行列，其中最積極的，就屬南市雲林同鄉會，最近幾年來，已幫捐血中心募集1萬多袋的血，昨天又在台南公園旁舉行大型捐血嘉年華會，一整天下來，又募集超過3000袋的血。

台南捐血中心主任蔡光昭表示，很感謝南市雲林同鄉會所舉辦的捐血活動，此活動有如及時雨，目前台南捐血中心的血液不足7天安全庫存量，期待民眾繼續到場挽袖捐血。

南市雲林同鄉會表示，去年該會所舉的辦捐血活動，累計募得3254袋血，是全市捐血第3名，今年該會祭出捐血250CC摸彩一次、捐5百CC摸彩兩次的好康，且獎品豐富，人人有獎，又創新高，總計該會已幫助捐血中心募集到1萬多袋的血，每次活動都希望協助捐血中心度過血荒期。

(中時)