活塞退休漢米爾頓球衣 奪冠主力全到齊

漢米爾頓的球衣獲得活塞隊退休榮耀。（美聯社）

活塞隊今在主場迎戰塞爾提克隊，中場休息時間舉辦感人的高掛退休球衣儀式，主人是2004年活塞勇奪NBA冠軍的一員，有「中距離教科書」稱號的漢米爾頓，他是當年奪冠主力中第3名球衣獲得退休榮耀的球員，他的感言不斷感謝，還差點延誤了下半場比賽時間。

漢米爾頓的NBA生涯從巫師隊開始，待了3個球季後，2002-03球季轉戰活塞隊，開始了他生涯最輝煌的旅程，不但在2004年拿下總冠軍，更3度入選明星賽，但他2010-11球季不得當時活塞總教練奎斯特重用，甚至連續7周無法上場，才在隔季轉戰公牛隊，並在2012-13球季後選擇退休。

「每次我穿著公牛球衣回到這裡，我都會想著，『嘿！這不是我，我是活塞人。』」漢米爾頓強調，儘管離開，他仍深愛底特律，以及活塞球迷，如今球衣獲得退休榮耀，更讓感性的他，流下英雄淚。

漢米爾頓在活塞隊的大日子，昔日隊友班華勒斯、畢勒普斯、拉許華勒斯與普林斯，以及當年奪冠的總教練拉瑞布朗都到場觀禮，其中畢勒普斯與班華勒斯的球衣已先一步高掛場中，畢勒普斯感性地說：「你讓我每天都變得更好，不只我，你讓全隊每天都變得更好。」

遺憾的是，漢米爾頓的大日子，後輩們無法用勝利為他慶賀，活塞以98比104敗給塞爾提克，目前戰績28勝31敗，距離東區第9的熱火隊僅剩1場勝差。

(中時電子報)