《長城》大爛片？麥特戴蒙奧斯卡被酸票房爛
由麥特戴蒙、劉德華、景甜幾位大咖主演的《長城》，上映以來評價兩極，但在北美票房卻是慘不忍睹。今年麥特戴蒙以《海邊的曼徹斯特》製片人登上奧斯卡，主持人吉米基墨是他生涯死對頭，開場基墨就酸麥特戴蒙，笑他不演《海邊的曼徹斯特》，「跑去演什麼中國的馬尾電影！」
吉米基墨與麥特戴蒙過去就是電視「宿敵」，這回他主持奧斯卡，絕對少不了大酸麥特戴蒙的機會，他在開場就虧，「我認識麥特很久，認識他的時候，我還是比較胖的那個。」、「他很自私，跟他工作的人都知道」，接著就說麥特戴蒙自己不演《海邊的曼徹斯特》，「跑去演什麼中國馬尾電影（麥特戴蒙在《長城》中是馬尾造型）！」尤其《長城》在北美票房超爛，吉米基墨笑他「變胖又演《長城》！」
這些揶揄的話，讓麥特戴蒙在場下笑得超級尷尬，不過在典禮前，他就已經被問到會不會擔心被吉米基墨譏笑？當時麥特戴蒙也大笑說「應該有好戲看了。」
(中時電子報)
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