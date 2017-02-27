川普推文多嘴 惹回嗆「噩夢」

美國民主黨黨主席之爭，美國前勞工部長普瑞茲(Tom Perez)勝出。(圖/美聯社)

美國民主黨黨主席之爭，美國前勞工部長普瑞茲(Tom Perez)在25日勝出。他為彰顯民主黨的大團結，隨即任命其對手明尼蘇達州聯邦眾議員艾力森(Keith Ellison)為副主席。總統川普推文「恭賀」，但多嘴順道挖苦一下；激怒普瑞茲回嗆「團結一致的民主黨人將是你最糟糕的噩夢。」

據美國有線電視新聞網(CNN)26日報導，普瑞茲除了得到歐巴馬、希拉蕊等民主黨重要人物的祝賀，總統川普也在推特發文「恭賀」說，「對普瑞茲當選民主黨全國委員會主席感到高興，但不知是替他還是替共和黨感到高興」。

川普不改習性，在另一條推文指民主黨黨主席選舉結果是「伯尼(桑德斯)的人(指艾力森)完全沒有機會，因為希拉蕊要求選普瑞茲！」

川普這下激怒普瑞茲，普瑞茲亦在推特發文回擊「不要高興得太早，我與艾力森以及團結一致的民主黨人將是你最糟糕的噩夢。」早在勝選後，普瑞茲就號召民主黨人團結起來，要同「美國有史以來最壞的總統」作鬥爭。

(中時電子報)