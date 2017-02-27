鈴木有樹假借劉以豪生日 向廖奕琁求婚

凱渥名模廖奕琁（左）與同公司藝人鈴木有樹（右）26日晚間舉行婚宴，回想鈴木有樹的求婚情節，以幫藝人劉以豪慶生為由，雙膝下跪加不流利中文的意外插曲，讓廖奕琁哭笑不得。中央社實習記者陳渝涵攝 106年2月27日

凱渥名模廖奕琁與同公司藝人鈴木有樹昨晚舉行婚宴，回想鈴木有樹的求婚情節，以幫藝人劉以豪慶生為由，雙膝下跪加不流利中文的意外插曲，讓廖奕琁哭笑不得。

凱渥名模廖奕琁與鈴木有樹昨晚在寒舍艾麗酒店舉行婚宴，席開25桌，新娘身穿價值新台幣40萬元宮廷式婚紗，大秀纖細蠻腰，新郎一旁小心攙扶，甜蜜舉動羨煞旁人。

小倆口因拍廣告結識，交往1年多互定終生，1月赴日本沖繩結婚勝地「美之教會」完婚，之後計畫去北海道度蜜月，廖奕琁從未滑過雪，鈴木有樹卻是滑雪高手，她甜笑說，「想讓老公當我的私人滑雪教練」。

聊到求婚過程，廖奕琁說，眾好友假藉替藝人劉以豪慶生，真正目的是幫鈴木有樹求婚，「打開劉以豪生日禮物，結果裡面是我的求婚戒指」，突如其來驚喜讓她感動，不料男方不流利的中文，加上劉以豪為營造氣氛，爬上陽台點蠟燭的危險行徑，讓廖奕琁分了心，笑喊求婚誓言有一半沒聽進去。

被問鈴木有樹是否下跪求婚，廖奕琁說，先前就「警告」對方，一定要下跪、正式，沒想到鈴木有樹拿出戒指，直接雙膝一跪，認真卻搞不清楚只要單膝跪下的行徑，讓廖奕琁好氣又好笑。

廖奕琁坦言稍早彩排引爆哭點，「明明在日本結過一次，還是想哭」，她為求婚宴完美而緊張，鈴木有樹安慰道「不用完全，幸福就好」，廖奕琁笑問媒體聽得懂嗎？隨即解釋對方指不用追求完美，儼然成了老公貼心翻譯。

兩人對於生小孩一事順其自然，廖奕琁說，老公隨時都準備好了，她則希望再緩一緩，想多存些奶粉錢。

婚宴眾星雲集，藝人莊凱勛、花花（張嘉雲）、林又立、李曉涵、林葦茹、邱馨慧、劉以豪、大久保麻梨子、愛紗、王心恬、趙孟姿與導演黃中平等人到場獻上祝福。1060227

(中央社)