連假來場生態遊 到萬大電廠賞櫻

天氣回暖，民眾可把握僅剩的2天假期，來場賞櫻之旅。台電去年網路票選十大秘境的「萬大電廠」，近年已轉型為生態電廠，廠區的賞櫻步道及生態園區，例假日皆開放民眾參觀。

台電表示，去年網路票選台電十大秘境中的萬大電廠，屬於中低海拔闊葉林帶，由於座落在森林和溪流兩個生態系間，廠區動、植物生態豐富，近年轉型成生態電廠，賞櫻步道及生態園區於例假日皆開放民眾參觀。時值春暖花開時節，台電歡迎民眾親身來體驗萬大電廠的生態風情。

台電指出，萬大電廠位於南投仁愛鄉親愛村萬大部落，相較於台灣中部知名的熱門賞櫻景區，賞櫻環境較為恬淡寧靜。在賞櫻步道上，保和宮旁的重瓣緋寒櫻、日式黑木宿舍旁的重瓣山櫻，是許多攝影愛好者的私房景點；站在保和宮觀景台，蓊鬱山林、嬌豔的山櫻花，及日式風格的木造宿舍，可將大自然嫵媚春光盡收眼底。

此外，萬大電廠不僅提供一個「好山、好水、好踏春」的自然賞櫻環境，濃濃的歷史文化痕跡，也易觸發思古幽情。台電表示，建廠超過50年的萬大電廠，是濁水溪流域電力開發的樞紐，電廠旁的霧社水庫是國人自建的第一座高壩。

而在保和宮下方，日式木造老屋旁邊的防空洞，讓人感受到淡淡的歷史滄桑。電廠的第二辦公室，為電影「賽德克巴萊」描述霧社事件的發生地「霧社公學校」，而莫那‧魯道所屬的賽德克族抗日部落，均分佈在萬大電廠霧社水庫的集水區。

另外，台電於2004年建造萬大電廠松林分廠時，無意間在廠區附近，發現消失近半世紀台灣原生大豆的蹤跡，也開啟台電保育的契機。台電表示，萬大電廠透過採種復育方式，來維護台灣大豆基因庫的多樣性，防止具經濟作物價值的大豆品種滅絕。

台電表示，萬大電廠的「環境教育站」是由日治時代的老郵局改建而成，以介紹復育成功的台灣原生大豆為主軸，展示萬大地區豐富的生態資源。民眾可透過圖說了解大豆與其他豆類的差異，也可以戴起耳機聆聽電廠周邊的冠羽畫眉的叫聲，還可以由觸控螢幕一覽萬大電廠的生態，相當適合親子同樂。1060227

(中央社)