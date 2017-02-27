南韓諜報片 黃政民飾演情報員

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由南韓性格演員黃政民領銜主演的諜報片「工作」，講述著1990年代為刺探北韓研發核武，南韓派出情報員潛伏北韓所展開的南北韓諜對諜故事。

南韓「每日經濟Star Today」報導，本月25日開鏡的電影「工作」，由黃政民、李成敏、趙鎮雄、朱智勳參演，故事描述著1990年代中期為刺探北韓研發核武，南韓派出情報員潛伏北韓所展開的諜報情節。

此片由「群盜：民亂的時代」的導演尹宗斌執導，黃政民在片中飾演潛伏北韓的南韓情報員，與他演對手戲的李成敏飾演北韓權力核心人士，趙鎮雄飾演南韓特務頭子，朱智勳則飾演北韓保衛部科長一角。

據報導，南韓的演員們在電影「工作」中的共存和對立，敘述著南北韓間的激烈諜報戰。1060227

(中央社)