影射江宜樺論文造假 羅智強轟媒體手法太low

近日有媒體報導，台大政治系「江姓副教授」論文造假比郭明良更嚴重，照片影射前閣揆江宜樺。前總統府副秘書長羅智強痛批，這種惡劣手法和綠媒用合成路肩抹黑馬英九有多大差別？(圖/羅智強臉書)

台大教授郭明良和張正琪因涉及論文造假遭解聘，近日有媒體報導，台大政治系有位「江姓副教授」論文造假比郭明良更嚴重，文中雖未寫明是誰，卻配上前閣揆江宜樺照片，影射意味濃厚。前總統府副秘書長羅智強痛批，明知道「此江非彼江」，卻用照片誤導民眾，這種惡劣手法和綠媒用合成路肩抹黑馬英九有多大差別？

《信傳媒》報導，2012年台大政治系接獲匿名檢舉，有位「江姓副教授」用狸貓換太子手法，把別人的文章換成自己的名字在台大及國科會刊出，2006年8月從助理教授升等為副教授。該篇報導配上江宜樺照片，並在圖說寫道江宜樺及部分閣員正巧都來自台大政治系。

羅智強表示，貼一張江宜樺照片就想魚目混珠，希望只是編輯上的疏失，否則這種惡劣手法，和自由時報用合成路肩抹黑馬英九有多大差別？説真的，我也是被這麼low的手法打敗了。

(中時電子報)