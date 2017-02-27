奧斯卡主持人吉米金摩 大嗆麥特戴蒙
第89屆奧斯卡頒獎典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）與影星麥特戴蒙（Matt Damon）「結怨」多年後，在奧斯卡上當然也不會放過向他嗆聲的機會。
根據「時代雜誌」（Time），吉米金摩開玩笑說：「我認識麥特很長一段時間了，我們第一次見面時，我是胖的那個人。」
他繼續說：「你們可能知道，麥特本來有機會演出『海邊的曼徹斯特』（Manchester by the Sea）。但他卻把可以得奧斯卡獎的大好機會讓給他的朋友，自己跑去演出的中國電影，還留著小馬尾。」
「海邊的曼徹斯特」後來由麥特戴蒙的好友凱西艾佛列克擔綱演出，有機會一舉贏得奧斯卡最佳男主角獎。（譯者：中央社陳昱婷）1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。