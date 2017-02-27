奧斯卡主持人吉米金摩 大嗆麥特戴蒙

第89屆奧斯卡頒獎典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）與影星麥特戴蒙（Matt Damon）「結怨」多年後，在奧斯卡上當然也不會放過向他嗆聲的機會。

根據「時代雜誌」（Time），吉米金摩開玩笑說：「我認識麥特很長一段時間了，我們第一次見面時，我是胖的那個人。」

他繼續說：「你們可能知道，麥特本來有機會演出『海邊的曼徹斯特』（Manchester by the Sea）。但他卻把可以得奧斯卡獎的大好機會讓給他的朋友，自己跑去演出的中國電影，還留著小馬尾。」

「海邊的曼徹斯特」後來由麥特戴蒙的好友凱西艾佛列克擔綱演出，有機會一舉贏得奧斯卡最佳男主角獎。（譯者：中央社陳昱婷）1060227

(中央社)