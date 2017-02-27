人生考題多 柯淑玲用生命潑灑藝術

潑墨畫家柯淑玲命運多舛，從小家境清寒，婚後發現罹癌，人生考題比別人難寫，但不向命運低頭的她，心懷感恩，投入潑墨創作，用生命潑灑藝術，在潑墨世界發光發熱。

柯淑玲從小家境貧困，5歲時媽媽帶著她企圖跳海尋短，8歲開始做家庭代工，分擔家計，「從小志願是嫁給有錢人」，脫離貧窮是唯一目標；結果，柯淑玲找到最快速的方法，就是嫁給發她薪水的老闆，成為老闆娘。

婚後，原本以為從此擺脫貧窮，就像童話故事般，過著幸福快樂日子，沒想到嚴酷考驗等著柯淑玲。29歲那年，因為小孩氣喘，在醫師建議下，柯淑玲全家移民美國西雅圖，隔年因為健康檢查，發現罹患子宮頸癌。

不甘心命運捉弄，柯淑玲說，她跑到廟裡罵菩薩，為何命運坎坷，人生考題永遠寫不完？當時小孩還小，她祈求菩薩借她10年，讓她養育孩子成為有用的人，她願意當義工，將菩薩的愛傳達世人。

罹癌後，柯淑玲決定重拾畫筆，投入佛法與藝術，拜師嶺南畫派名家楊善深，在其鼓勵與指導下，開創結合潑墨和潑彩的潑墨畫。

柯淑玲還記得楊善深曾在紙上畫一條線問她看到什麼？她說，看到筆下的輕重緩急；楊善深告訴她，「別人沒有的東西你都有，且你膽子夠大，可以學我的畫與字，但那會是我的影子，可以做自己的人不需要做別人的影子，就做你自己」。

楊善深的啟發，再加上畫家趙無極要她不要管別人看得懂或看不懂，也不要管別人誇讚或誹謗自己的作品，依著自己的心創作；讓柯淑玲在潑墨的創作，盡情揮灑，做自己。

有時先潑墨再潑彩，有時彩墨一起潑，柯淑玲的潑墨畫作是墨彩融合、流動的呈現，墨有濃淡、彩有變化，潑灑靈感來自大自然，用禪的意境體會大自然智慧；潑灑當下與畫作靜置數天，各有巧妙，展現千姿百態。

「墨可以獨樹一格，彩可以獨自精彩，但交融後產生的第三色彩，這是生命藝術，我用生命潑灑藝術」，柯淑玲這麼說。

柯淑玲在台灣舉辦多次畫展，今年4月應邀在國父紀念館展出。談起印象深刻的一次個展，柯淑玲說，曾有位師範大學藝術史教授連續7天來看展，還要學生也來看；學生抱怨看不懂，這位老師告訴學生，沒關係，讚嘆就好，批評就是境界太差。

這句話給在潑墨藝術創作多年的柯淑玲莫大肯定，開心有人看懂她的畫。

柯淑玲不只潑墨，也寫書法。在那個小學要以書法寫週記的年代，別人視寫毛筆字為畏途，柯淑玲除了週記，每次還寫10、20張書法給老師批改，為日後藝術創作奠定基礎。以毛筆寫心經30年的她，獨特的「柯淑玲體」，加上潑墨，準備出書「百變心經」。

當潑墨與鼓樂結合，會激盪出什麼火花？優人神鼓最新作品「墨具五色」，透過多媒體投影，巧妙結合優人磅礡鼓聲與柯淑玲充滿生命力的潑墨畫作。「能揉合不同藝術領域，讓靜態畫作在劇場中動起來，展現不同表現形式，我滿懷期待」，柯淑玲想透過跨界合作傳達生命意境。

「生命是非常微妙的過程，我的生命豐富度，比任何人多，也因此能獨創自己天馬行空的東西，讓我有爆發性創造力」，不是美術科班出身的柯淑玲，在潑墨創作的這條路上，找到屬於自己的舞台，且會一直創作，直到提不動顏料的那一天。1060227

(中央社)