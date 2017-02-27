梁振英預料將獲增補為陸政協委員

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中國大陸全國人民政治協商會議常務委員會會議今天起在北京召開會議，議程包括增補香港行政長官（特首）梁振英為政協委員。

官方香港電台發自北京的報導指出，大陸全國政協常委陳永棋與會前媒體說，今、明兩天的會議將會討論增補委員事宜，預料明天下午表決。

梁振英已放棄競選連任特首。先前有港媒報導，梁振英卸任前將會獲得政協委員身分，並最終出任政協副主席。

香港主權轉移以來，首任香港特首董建華於2005年請辭後，轉任政協副主席。此後，外界普遍預期，卸任特首原則上都會擔任政協副主席。

目前成為階下囚的前香港特首曾蔭權，由於卸任後涉及官司，因此未能出任政協副主席。1060227

(中央社)