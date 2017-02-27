詹啟賢承諾：選上黨主席還要選總統

詹啟賢跟鄉親表示

宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天上午9時到永安區永安宮參拜媽祖並與鄉親座談，詹啟賢說，這次黨主席選舉攸關未來國民黨是否能再站起來，國民黨需要改變，選擇詹啟賢就是選擇改變國民黨，他沒有包袱、恩怨和舊觀念舊思維，可以改變黨，讓黨起死回生，他並說，這次參選國民黨主席，2020年還要參選總統。

詹啟賢說，永安宮是地方信仰中心，這次選黨主席，來參拜媽祖祈求庇佑，並拜訪宮廟主委及鄉親，讓大家知道他參選目的及意義。

詹啟賢公開表示，選上國民黨主席後，2020年要還參選總統，是否認為其他候選人也要跟進參選總統，他強調，這事是他個人對國民黨及黨員的政治承諾，別人立場他沒辦法去評論，因為每個人有不同想法，但他還是認為，國民黨必須把黨主席及總統候選人放在一起思考，黨才能夠統合、壯大。

(中時)