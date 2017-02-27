去年太白？奧斯卡男女配角皆頒給黑人演員
奧斯卡在台灣時間27日早晨登場，頒出的第一個獎項最佳男配角就由《月光下的藍色男孩》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）拿下！由於前兩年奧斯卡提名名單幾乎都是白人入圍，讓「奧斯卡太白」傳聞再起，更引起不少黑人演員不滿，因此今年就有傳奧斯卡會「導正」！
《月光下的藍色男孩》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）在今年男配角獎項一直是大熱門，頒獎結果出爐也果真不負重望拿下，他感謝所有工作人員的幫忙，並將獎獻給所有協助本片的員工，更感謝日前才剛生下女兒的老婆，場面感人。由於最佳男配角是奧斯卡第一個獎項，這回由非裔馬赫夏拉阿里拿下，被指頗有扭轉「太白」爭議。
至於最佳女配角方面，今年則由《藩籬》的薇拉戴維絲拿下，她過去曾入圍最佳女配角、最佳女主角等獎，這回總算拿下最佳女配角，她在致詞時激動泛淚光，感謝所有有才華的演員成就這部作品。而今年男女配角提名名單不少優秀黑人演員入圍，頒獎結果出爐，獲獎的都是黑人演員，印證了先前外界所傳聞今年會在獎項上有所調整。
(中時電子報)
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