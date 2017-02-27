「冰與火」戰不贏韋少大三元 鵜鶘交易後沒贏過
鵜鶘隊明星賽後由國王隊交易來明星前鋒考辛斯，期待他與肯塔基學弟安東尼戴維斯的前場組合，能在西區殺出血路，無奈兩人磨合需要時間，今作客雷霆主場，儘管兩人合力攻下誇張的69分，卻不敵下半場回神的韋斯布魯克再繳大三元，終以110比118不敵雷霆，交易後苦吞3連敗還沒贏過，季後賽之路反倒漸行漸遠。
鵜鶘此役開局就有驚人表現，安東尼戴維斯展現必勝決心，單節攻下隊史最高24分，是雷霆隊先發球員總和，但他次節1分未得，反是考辛斯攻下19分，兩人輪流發威，卻難敵雷霆多點開花，兩隊打完上半場戰成平手。
韋斯布魯克下半場回神，第4節單節轟下21分，寫下他生涯第4節最高得分，全場41分、11籃板、11助攻，是他本季第29次大三元，若他奪大三元效率依舊，本季有望拿下誇張的40次大三元，距離奧斯卡羅伯森的單季最多41次紀錄十分接近。此外，這也是他生涯第7次攻破40分的大三元，追平「上古神獸」張伯倫，只落後奧斯卡羅伯森的22次。
鵜鶘安東尼戴維斯攻下全隊最高38分，考辛斯則有31分進帳，其他隊友只有摩爾拿下10分、得分達兩位數；雷霆隊則有4人得分兩位數，除了韋少，中鋒坎特板凳殺出攻下20分，也是勝利功臣。
(中時電子報)
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