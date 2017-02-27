奧斯卡開場 主持人狠酸川普

第89屆奧斯卡獎頒獎典禮今天登場，入圍最佳原創歌曲獎的美國歌手賈斯汀表演「Can't Stop The Feeling」開場炒熱氣氛，主持人吉米金摩也不忘大酸總統川普一番

法新社報導，前偶像團體「超級男孩」（N Sync）成員賈斯汀（Justin Timberlake）介紹主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）出場後，吉米金摩開頭就批總統川普的政策引發全球反彈，說：「數百萬名美國人和全世界225多個恨我們的國家，現在正在看現場直播。」

他還說：「我想向川普總統說聲感謝你。還記得去年奧斯卡好像還滿種族歧視的嗎？這已經是過去式了。」

他繼續開砲說：「今晚有些人會站到這個舞台上，發表演說，美國總統會在明天清晨5時清腸的時候，用全都是大寫的字母發推文。如果你問我意見的話，我認為這真的是棒極了。」（譯者：中央社陳昱婷）1060227

(中央社)