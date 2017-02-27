國軍少數女狙擊手 歐子瑄意志戰勝一切

陸軍234旅機步營中士歐子瑄（右）是狙擊手，不管在射擊訓練或體能要求，都要和男性一樣。歐子瑄一路上靠著不服輸的意志力，不怕髒、不怕累，才能完訓成為國軍少見的女性狙擊手。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真 106年2月27日

陸軍234旅機步營中士歐子瑄是狙擊手，不管在射擊訓練或體能要求，都要和男性一樣。歐子瑄一路上靠著不服輸的意志力，不怕髒、不怕累，才能完訓成為國軍少見的女性狙擊手。

談到狙擊手，很多人會想到「美國狙擊手」這部片，男主角百步穿楊、一發即中的功力，肯定讓很多人印象深刻，而一般大眾對狙擊手的印象，多是陽剛的男性，不過國軍現在也有女性的狙擊手和女性觀測手，搭配起來表現不遜於男性。

陸軍234旅機步營中士狙擊手歐子瑄、中士觀測手游真妮是目前陸軍唯二的女生搭配女生組合，另外一組則在陸軍航空特戰指揮部，而歐子瑄更是國軍少見的女狙擊手，全國軍只有不超過10位的女生狙擊手。

現年27歲的歐子瑄是嘉義人，從軍已有7年多時間，一開始擔任軍械士3年多，但坐不住辦公室的她，自願報名前往陸軍步兵訓練指揮部、航特部特戰訓練中心等單位，接受嚴格的狙擊手訓練。

歐子瑄先後通過特等射手訓練班、特種射擊戰鬥訓練班等高階班隊，從步槍到狙擊槍，成為一個合格射手，如何讓自己與狙擊槍合而為一，歐子瑄靠的是一股「不服輸」的勁。

唸書的時候練田徑，從軍後練狙擊，對女生來說最大的挑戰就是體能。歐子瑄受訓中印象最深刻也讓她覺得最難受的，不是狙擊本身，而是漫長的負重行軍，因為射擊的準度或細膩度，都可以靠訓練磨出來，但行軍就必須靠天生的體能，怎麼度過這些訓練？「就是意志力」。

除了意志力，擔任狙擊手還要忍受很多平常女生不能忍受的事情，為什麼女狙擊手這麼少，因為要「不怕髒」，各種環境都要忍受、克服，野地過夜、好幾天不洗澡是家常便飯，在樹叢或土裡打滾也是基本配備，就算遇到下雨，依舊要完成教官交代的任務。

歐子瑄說，一切都是榮譽感和成就感使然，達成目標時，就會覺得辛苦都很值得，想盡辦法用意志力完成訓練；未來除了持續精進狙擊技術與能力外，也希望有機會能夠考取更多與工作結合的證照，為自己的軍旅生涯畫上不同的色彩。1060227

(中央社)