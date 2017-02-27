不想被當一般觀光客 旅遊達人眉角在哪？
旅遊的目的照道理來說是應該放鬆的，但為何總有些人出趟遠門卻搞得像打仗一樣，行程東趕西趕、行李東忘西忘，《赫芬頓郵報》(huffingtonpost)就列舉了幾項旅遊訣竅，好好記住，讓你也能成為達人。
1.總是知道下一個目的地
考驗旅程中行程與時間上的安排，點到點的移動中，雖不用到分秒必爭，但力求行雲流水，流暢的旅程，絕對是創造愉快旅行回憶的基本要素。
2.善用網站、App
人手一機的時代，現在各大航空公司、飯店、交通公司等也幾乎都會有自己的App，出發前預先都下載好並熟悉使用方式與流程，除了有利於安排行程外，若遇突發狀況，也可收到最新通知。
3.輕裝出遊
不少人得到一種出國就要大買特買的病，但其實真的買回來的是一堆無用的東西，因此建議行李越輕便越好。而如果旅行時間較長，達人甚至建議，可以先將衣物寄到飯店去，也好過一路拖著笨重行李。
4.快速安檢通關
其實有時候等通關、等安檢也是滿花時間的，盡量事先把證件拿出、行李整理好，別在這邊浪費寶貴的時間。
5.全盤掌握交通狀況
交通狀況常常決定了旅行的順利與否，多掌握留意相關資訊，若真的延誤，也才能趕快找替代方案應變。
6.更多忠誠度享更多折扣
常搭乘同一家航空公司累積里程，有時能省下一大筆旅費，省下的錢拿來挹注在旅行中，不管吃喝還是購物，手頭都較寬裕。
(中時電子報)
關鍵字：旅遊
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