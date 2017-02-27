非裔女演員薇拉戴維絲３度入圍奧斯卡 首奪小金人
薇拉戴維絲（Viola Davis）在《藩籬》中的演出讓她獲得本屆奧斯卡最佳女配角，３度入圍奧斯卡的她首奪小金人，上台後她立刻激動哽咽表示透過該片演員們傳達出人的價值，「我成為了一個藝術家，為此我衷心感謝上帝，因為這是唯一一個慶賀生命意義的職業。」她也不忘向父母家人道謝，還搞笑謝妹妹：「小時候總是和我扮家家酒演有錢白人。」更稱老公是「生命中的基礎。」
她更感謝劇組工作人員，尤其稱該片導演丹佐華盛頓為「我的隊長（My Captain）」，該片由丹佐華盛頓自導自演，第２次和薇拉戴維絲合作的丹佐在紅毯上雖然開玩笑說找她演出女配角「已經是盡全力幫助她」，但更不吝稱讚她是很棒的演員，也稱：「這次該輪到她了！」
(中時)
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