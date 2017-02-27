陸外長王毅：不能藉人權干涉內政

在大陸全國兩會召開前夕，大陸加大國際輿論宣傳力度，大陸外長王毅27日在《人民日報》發表長篇文章，強調不能把人權政治化，不能藉人權干涉內政，更不能搞政權更迭。他強調，將自身價值觀和人權發展模式強加於人，肆意干涉他國內政甚至發動戰爭，只會造成混亂，導致打開潘多拉盒式的持久動盪。

王毅在人民日報國際版發表長文〈共同促進和保護人權 攜手構建人類命運共同體〉，他指出，聯合國成立70多年來，見證了國際人權事業的風險和挑戰。世界不公正、不容忍、不安寧依然存在，發展不平衡、不協調、不可持續依舊突出。全球7億多人仍在極端貧困線上掙扎，超過1.28億人極需人道援助，超過6500萬人逃離故土，2400萬衝突地區兒童無法入學。人權政治化傾向有所上升，雙重標準仍大行其道。這些「人權亂象」拷問著人類良知，侵蝕著人權的基本價值，也暴露出國際人權領域的「治理赤字」。

王毅指出，人權保障是構建人類命運共同體的重要組成部分，應思考如何加強和改善全球人權治理，推動國際人權事業健康發展，助力人類命運共同體宏偉目標的實現。

王毅認為，主權平等是促進和保護人權的根本。主權平等是當代國際關係最重要的準則，也是國際人權法和聯合國人權工作的基本原則。「單絲不成線，獨木難成林」。國際人權事務應由各國共同商量，全球人權治理體係要由各國共同建設，人權發展成果要由各國人民共同分享。

他指出，各方應該始終恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持國家主權原則，以平等的伙伴姿態開展人權交流與合作。各方都要客觀公正看待他國人權事業發展，不能把人權政治化，不能藉人權干涉內政，更不能搞政權更迭。事實證明，將自身價值觀和人權發展模式強加於人，肆意干涉他國內政甚至發動戰爭，只會造成混亂，導致打開潘多拉盒式的持久動盪。這樣的例子很多。

王毅認為，和平安全是促進和保護人權的前提。安全是最大的人權。戰亂、衝突和地區動盪是導致大規模侵犯人權現象的主要根源。敘利亞兒童艾蘭在還不懂人權是什麼時，就已失去生存權，這值得深思。沒有和平，何談人權？沒有安全，何談尊嚴？沒有穩定，何談自由？各方應止戈化武、講信修睦，為促進和保護人權提供基本的外部條件。一國人權事業的發展也離不開安全穩定的國內環境。正如同恐怖分子沒有善惡之分，違法犯罪分子也沒有好壞之別。法律面前人人平等，任何組織和個人犯了法，都應受到應有的處罰，這才符合真正的法治精神。各國依法打擊違法犯罪、維護社會治安的努力，應該得到尊重和支持。

王毅指出，民主民生是促進和保護人權的抓手。經濟、社會和文化權利與公民政治權利相互聯繫，不可分割。各項人權同等重要，不可偏廢。各國應根據本國經濟社會發展實際和人民需求，平衡推進兩類人權，將人權的普遍性和特殊性結合起來，統籌個人權利和集體權利，兼顧權利和義務。

(旺報)