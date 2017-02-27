偏鄉資源不足 邊旅行邊當志工有意義

60歲黃昀睿退休後有空閒時間，參加伊甸基金會心旅行志工，到宜蘭、屏東偏鄉服務。「只是做很小的事，孩子們卻很歡欣」，讓她大受感動，鼓勵更多朋友去當志工。

伊甸基金會「心旅行」志工從西元2011年10月正式開始對外招募，一開始因為伊甸在弱勢社區服務時，發現台灣有很多地方資源嚴重不足、老師流動率高、師資不穩定，導致照顧能力、能量嚴重不足問題。

偏鄉位處偏遠、經費拮据，專業師資與志工找尋不易，伊甸希望成為志工仲介角色，將志工資源導入社區，補足人力缺乏，也創造志工媒合的機會。

心旅行志工不是蜻蜓點水的「馬上做完就走」，而是以「5天」為一服務期，避開寒暑假營隊舉辦的時間，在學期中提供弱勢社區課輔班的孩子們課後照顧及陪伴的服務，幫助社區老師減輕照顧負擔，也希望志願服務不僅是服務本身，更能在過程中認識台灣各地社區的風景與樣貌。

根據伊甸基金會統計，截至目前為止合作單位總數為16處單位（不重複計算），志工人次累積到304人次（以每週1梯次計算），估計近700名服務對象接受過服務。

到屏東偏鄉原住民部落、宜蘭教養院服務的黃昀睿受訪時表示，偏鄉的孩子能得到的資源很少，他們的爸媽可能為了生活，都離家工作，剩下阿公阿嬤帶孩子，孩子一放學可能就到處亂跑，生活和功課沒人幫忙盯。

黃昀睿說，能到原住民部落去帶孩子唸書，「是從根本去幫忙他們，讓孩子們可以從小走在正路上」，也可以給他們溫暖，這是非常難得、也很少人在做的事情。

宜蘭教養院住民多是身體有殘疾或心智較不成熟，黃昀睿表示，照顧這些住民需要更專業，她去那裡只是做簡單的工作，如幫忙餵食、幫剛洗好澡的住民吹乾頭髮。

「只是做這麼小的事情，但他們都很高興，看到志工去也都很歡喜」，黃昀睿說，這給她很大的感動，「會想要付出更多更多」，她也找朋友一起去服務。

伊甸基金會表示，2017年心旅行正在招募，年滿22歲、男女不拘，週一至週五能夠連續服務4日以上、不排斥與身障朋友、老人或孩童相處、身心健康狀況良好，無傳染性疾病者歡迎報名。1060227

(中央社)