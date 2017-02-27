三對台日配 麻梨子相約同時生小孩

藝人愛紗、大久保麻梨子昨晚出席凱渥名模廖奕琁與鈴木有樹婚宴，兩人也將各自在今年6月、4月舉行婚禮，演藝圈喜事連連，大久保麻梨子笑喊「可以一起同時生小孩」。

凱渥名模廖奕琁與鈴木有樹昨晚在寒舍艾麗酒店舉行婚宴，包括藝人莊凱勛、花花（張嘉雲）、林又立、李曉涵、林葦茹、邱馨慧、劉以豪、大久保麻梨子、愛紗、王心恬、趙孟姿與導演黃中平等人到場祝賀，現場星光熠熠。

愛紗偕老公周洺甫現身，兩人婚後首度聯袂出席，表示將於今年6月在日本沖繩、台北各辦一場婚禮，她笑說不緊張，婚紗已訂做好，沖繩走浪漫風、台北則華麗。

被問夫妻間會不會吵架，愛紗笑回，「小小吵架是必須的」，笑說兩人吵完感情變更好、更了解彼此，隨即甜蜜表示，老公很會哄她。

另一位嘉賓大久保麻梨子也將於4月舉行婚禮，身為新娘好友，她笑說「是來見習的」，坦言籌備自己婚禮過程很緊張，整個人掉了3公斤，她表示一手包辦喜貼與喜餅的設計，但婚紗還未挑好，深怕來不及。

接連3對「台日配」成婚，大久保麻梨子笑說，「可以一起同時生小孩，很好」。1060227

(中央社)