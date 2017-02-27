三對台日配 麻梨子相約同時生小孩
藝人愛紗、大久保麻梨子昨晚出席凱渥名模廖奕琁與鈴木有樹婚宴，兩人也將各自在今年6月、4月舉行婚禮，演藝圈喜事連連，大久保麻梨子笑喊「可以一起同時生小孩」。
凱渥名模廖奕琁與鈴木有樹昨晚在寒舍艾麗酒店舉行婚宴，包括藝人莊凱勛、花花（張嘉雲）、林又立、李曉涵、林葦茹、邱馨慧、劉以豪、大久保麻梨子、愛紗、王心恬、趙孟姿與導演黃中平等人到場祝賀，現場星光熠熠。
愛紗偕老公周洺甫現身，兩人婚後首度聯袂出席，表示將於今年6月在日本沖繩、台北各辦一場婚禮，她笑說不緊張，婚紗已訂做好，沖繩走浪漫風、台北則華麗。
被問夫妻間會不會吵架，愛紗笑回，「小小吵架是必須的」，笑說兩人吵完感情變更好、更了解彼此，隨即甜蜜表示，老公很會哄她。
另一位嘉賓大久保麻梨子也將於4月舉行婚禮，身為新娘好友，她笑說「是來見習的」，坦言籌備自己婚禮過程很緊張，整個人掉了3公斤，她表示一手包辦喜貼與喜餅的設計，但婚紗還未挑好，深怕來不及。
接連3對「台日配」成婚，大久保麻梨子笑說，「可以一起同時生小孩，很好」。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。