夫約女旅館聊天遭擄 妻報警救人
新北市劉姓男子日前與古姓女子到旅館「聊天」，遭號稱古女男友的男子控制。劉男透過妻子報警將他救出，並循線逮捕2嫌。
新北市土城警分局今天表示，68年次的劉姓男子1月30日與70年次的古姓女友人相約至新北市一家汽車旅館聊天，劉男依約前來後，即遭2名男子控制行動，並持鈍器攻擊頭部。
警方指出，古女當時在一旁觀看，其中1名男子稱他與古女是男女朋友，意圖教訓劉男，並強迫簽立本票新台幣3萬8000元及悔過書後離去。
劉男透過妻子向警方求救，警方趕到現場查看調查，並循線逮捕古姓女子及許姓犯嫌，全案依妨害自由、傷害及恐嚇取財等罪嫌函送新北地檢署偵辦。1060227
(中央社)
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