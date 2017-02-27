《新居風暴》奪奧斯卡最佳外語片 導演反川普不出席
第89屆奧斯卡最佳外語片由《新居風暴》奪下，不過導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）因不滿美國總統川普(Donald Trump)禁止穆斯林國家公民入境的政策，拒絕出席奧斯卡金像獎頒獎典禮，沒能親自領獎。他的友人替他上台上，並帶來他的得獎感言：「我之所以未能親自參加奧斯卡頒獎典禮，原因是對我的祖國伊朗的敬意，以及另外6個被川普點名加以不人道旅行禁令的國家。」他認為電影工作者可以用鏡頭捕捉人們共有的特質，並打破針對許多國家與宗教的刻板印象。
阿斯哈法哈蒂在頒獎典禮前透過影音訊息說：「儘管我們擁有不同宗教信仰、國籍與文化背景，我們仍是世界公民，我很驕傲能成為這個全球家庭的一員。很抱歉我無法和你們一起在此，但我精神上與你們同在。」
阿斯哈法哈蒂2011年就以他編導的《分居風暴》奪下奧斯卡最佳外語片，是奧斯卡史上第4位拿過兩次（以上）外語片的導演。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。