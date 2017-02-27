《新居風暴》奪奧斯卡最佳外語片 導演反川普不出席

《新居風暴》奪下第89屆奧斯卡最佳外語片。（海鵬提供）

第89屆奧斯卡最佳外語片由《新居風暴》奪下，不過導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）因不滿美國總統川普(Donald Trump)禁止穆斯林國家公民入境的政策，拒絕出席奧斯卡金像獎頒獎典禮，沒能親自領獎。他的友人替他上台上，並帶來他的得獎感言：「我之所以未能親自參加奧斯卡頒獎典禮，原因是對我的祖國伊朗的敬意，以及另外6個被川普點名加以不人道旅行禁令的國家。」他認為電影工作者可以用鏡頭捕捉人們共有的特質，並打破針對許多國家與宗教的刻板印象。

阿斯哈法哈蒂在頒獎典禮前透過影音訊息說：「儘管我們擁有不同宗教信仰、國籍與文化背景，我們仍是世界公民，我很驕傲能成為這個全球家庭的一員。很抱歉我無法和你們一起在此，但我精神上與你們同在。」

阿斯哈法哈蒂2011年就以他編導的《分居風暴》奪下奧斯卡最佳外語片，是奧斯卡史上第4位拿過兩次（以上）外語片的導演。

(中時)