PGA》佛勒本田奪冠 潘政琮並列第37

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佛勒親吻美巡第4座冠軍盃。(美聯社)

美國新生代好手佛勒，27日在本田菁英賽最後1輪雖最後2洞吞下柏忌，打出71桿(+1)，仍未影響領先優勢，最終以贏4桿的總桿268桿(-12)，拿下2015年9月德意志錦標賽以來的美巡第4冠。

潘政琮本田菁英賽獲並列第37。(美聯社資料照)

旅美好手潘政琮這輪交出74桿(+2，以279桿(-1)並列第37作收。新人球季已打10場5場晉級5場淘汰，2場獲得前10，最佳成績於農保公開賽拿下並列第2。

他賽後在臉書留言：「本周挑戰有名的PGA Champion Course以並列第37完賽，球場處處是危機，每天的風向一直在改變，非常有挑戰性，我會繼續努力。」

PGA2日進行WGC系列墨西哥錦標賽，潘政琮這場比賽休兵，會參加9日在佛州坦帕登場的Valspar錦標賽。

(中時電子報)