電子眼鏡問世 協助盲胞重新看見

雅維娜(Yvonne Felix)是e視線的使用者，協助她可以自然的在戶外行動。(圖/美聯社)

加拿大的「e視線」科技公司(eSight)推出了一種電子眼鏡，可以幫助弱視者看清物體，名叫傑夫．雷根(Jeff Regan)的使用者出生時視力就極差，只能模糊的看到有限的影像，然後四年前他使用e視線眼鏡後，終於能分辨報紙上的字，也能看運動比賽了。

美聯社報導，有許多視障者的視覺並不是完全失效，而是眼睛中間部份的視覺細胞缺損，而週圍仍一些視覺細胞仍可運作，這種視障者就可以使用e視線電子眼， e視線外表就像正在流行的VR視覺器，不過前面有一個攝影機，它會即時的將影像傳到兩眼位置的小液晶畫面，並投射眼底的週邊視覺細胞上，患者就能看清體。

雷根說，這種電子眼鏡確實使他的生活品質大為改善。

雖然e視線的電子眼鏡還不適用全盲者，但是對於數百萬位弱視者、網膜細胞部分剝離力受損的人群來說，仍然是一個巨大的福音，這些患者的視力問題不能用普通的光學鏡片來矯正。

目前e視線仍然有一些法規問題需要解決，它目前還是一種電子器材，而不是醫療用具，需要更多的臨床試驗來證明它的功能對於同類型的視障者都有用，而不是單獨的數個個案。但是目前它的價值很昂貴，上周剛發布的最新版本，售價約為1萬美元。雖然這比它的前一代要便宜5000美元，但對於普通收入者而言還是太高，而且沒有醫療保證情況下，目前美國的醫療保險也並不給付。

因此現在e視線公司正朝這些方向努力，他們爭取更多的臨床使用感想，以及保險公司的支持，公司負責人布雷因．米區( Brian Mech)說，與外科手術的風險相比，電子眼鏡顯得更安全。只要電子眼鏡的價格與比手術費用要低，那麼大家都看的出來成本效益。

米區說，全世界大約有2億人需要這種電子眼鏡，因為黃斑部病變、糖尿病型視網膜病變、白內障的機率約為萬分之2，還有類似雷根那樣先天性視網膜功能不全的。

目前e視線正在開發到第三代，佩戴者可以調整視覺廣度和深度，最大可以放大到24倍，前一代是14倍。這段描述聽起來很像科幻影集「銀河飛龍」(STAR TREK：The Next Generation)的情節，在影集中，企業號星艦的輪機長「鷹眼」喬迪．拉福吉(Geordi La Forge)是一位配戴電子眼鏡的盲人，他在電子眼鏡的輔助下，可以看的更清楚。

科幻影集「銀河飛龍」中，拉福吉輪機長使用電子眼鏡來恢復視力。(圖/網路)

由放價格高，到目前為止該公司僅售出約1000個電子眼鏡，但是所有的使用者，都成為最忠誠的支持者。

除了E視線以外，其他高科技電子公司也在投入這方面產品的開發，包括Aira，Orcam，ThirdEye，NuEyes和微軟公司(Microsoft)。

(中時電子報)