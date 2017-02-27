禮服揭曉！梅姨為了這套 槓時尚老佛爺

「梅姨」梅莉史翠普現身奧斯卡頒獎典禮，神情愉悅，心情似乎沒有受到禮服風波影響。（圖／美聯社）

好萊塢戲精「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）精湛演技深植人心，並以《走音天后》創紀錄第20度入圍奧斯卡，角逐最佳女主角獎，不過在典禮前，梅姨卻因出席奧斯卡禮服，槓上時尚圈「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），還被砲轟索取穿著費「很廉價」，而今梅莉史翠普身穿Elie Saab訂製禮服登紅毯，一現身就媒體焦點。

「老佛爺」卡爾拉格斐日前砲轟梅莉史翠普原要穿CHANEL禮服出席奧斯卡，不料卻接到梅姨方電話告知不用做禮服了「我們找到其他人（品牌）要付錢給我們。」卡爾拉格斐不滿說：「她是一名天才演員，但也很廉價，不是嗎？」事件爆發後，梅姨出面反擊，並要求對方道歉。

儘管梅姨與卡爾拉格斐戰火持續延燒，而今梅莉史翠普身穿Elie Saab訂製寶藍色禮服現身，平口設計展現優雅氣息，梅姨在紅毯神情愉悅，心情似乎沒有受到禮服風波影響。

(中時電子報)