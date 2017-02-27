獨檢組申請延長調查親信門 黃教安不准

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對獨立檢察組申請延長調查「親信門」期限的事，南韓代行總統職務的國務總理黃教安今天在記者會上宣布不予批准。因此，獨檢組的調查活動截至明天為止。

南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組本月16日向黃教安申請延長這項調查期限，黃教安時隔11天後做出不予批准的決定。

南韓在野陣營對黃教安的這項決定，發動猛烈的批評攻勢。

在野民主黨院內代表（黨鞭）禹相虎在國會召開的該黨最高委員會議中表示，將召開黨內國會議員總會研擬民主黨的相關對策。

報導稱，另一在野國民之黨黨魁朴智元今天在大田召開該黨最高委員會議表示，黃教安將成為歷史的罪人。

據報導，南韓「獨檢法」規定，獨檢組的調查期限為70天，若調查難度大，可在截止日期3天前向總統提出延長調查時間30天，延長只限1次。目前總統朴槿惠被停職，因此由代理總統黃教安決定是否批准延長這項期限。1060227

(中央社)